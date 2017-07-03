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«Атлетик» представил три комплекта новой формы на следующий сезон
Сегодня, 16:00 | Источник: Твиттер ФК "Атлетик" | Редакция: Антон Белюсь
Состоялась презентация новых комплектов формы «Атлетика» на сезон-2017/18.
Баскский клуб решил не томить болельщиков ожиданием и представил сразу три комплекты формы - домашний, выездной и альтернативный.
Техническим спонсором клуба из Бильбао выступили компания New Balance.
Сегодня домашнюю форму на новый сезон также презентовал «Манчестер Юнайтед».
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