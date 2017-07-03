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«Кёльн» представил домашнюю форму на грядущий сезон
Сегодня, 10:48 | Источник: ФК "Кельн" | Фото: твиттер ФК "Кельн" | Редакция: Антон Белюсь
«Кельн» официально представил новую домашнюю форму команды на следующий сезон.
Комплект будет выполнен в красно-белых цветах с тремя широкими продольными полосами на груди.
Пару дней назад новую гостевую форму на суд общественности представили чемпионы Германии - мюнхенская «Бавария».
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