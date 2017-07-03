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«Кёльн» представил домашнюю форму на грядущий сезон

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Кельн
Сегодня, 10:48 | Источник: ФК "Кельн" | Фото: твиттер ФК "Кельн" | Редакция: Антон Белюсь

«Кельн» официально представил новую домашнюю форму команды на следующий сезон.

Комплект будет выполнен в красно-белых цветах с тремя широкими продольными полосами на груди.

Пару дней назад новую гостевую форму на суд общественности представили чемпионы Германии - мюнхенская «Бавария».

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