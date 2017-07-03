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МЮ презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18
Сегодня, 11:35 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Юнайтед» представил на суд общественности новую домашнюю форму команды.
В новом сезоне поединки на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» будут проводить в футболках традиционного красного цвета. Среди деталей стоит отметить три белые полосы на плечах - отсылка к техническому спонсору команды, а также черно-белые манжеты.
Ранее МЮ представил гостевую форму на следующий сезон.
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