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МЮ презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед
Сегодня, 11:35 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь

«Манчестер Юнайтед» представил на суд общественности новую домашнюю форму команды.

В новом сезоне поединки на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» будут проводить в футболках традиционного красного цвета. Среди деталей стоит отметить три белые полосы на плечах - отсылка к техническому спонсору команды, а также черно-белые манжеты. 

Ранее МЮ представил гостевую форму на следующий сезон.

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