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Гоналон стал игроком «Ромы»
Сегодня, 18:13 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Сергей Иванов
После прохождения медосмотра полузащитник «Лиона» Максим Гоналон подписал контракт с «Ромой». Соглашение с римлянами рассчитано до 2021 года. Он обошелся «Роме» в 5 млн евро. Гоналон является воспитанником «Лиона» и провел за команду 330 матчей с сезона-2009/10.
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