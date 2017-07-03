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Гоналон стал игроком «Ромы»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Рома, Лион, Гоналон Максим
Сегодня, 18:13 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Сергей Иванов

После прохождения медосмотра полузащитник «Лиона» Максим Гоналон подписал контракт с «Ромой». Соглашение с римлянами рассчитано до 2021 года. Он обошелся «Роме» в 5 млн евро. Гоналон является воспитанником «Лиона» и провел за команду 330 матчей с сезона-2009/10.

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