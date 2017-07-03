Президент «Наполи»: «Рейна должен остаться с нами на всю жизнь»

Президент «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис не желает, чтобы голкипер Пепе Рейна покидал коллектив:

«Альтернатива Рейне? Я работаю над этим уже два месяца, и по-прежнему таковой нет.

Пепе — лучший, я в нем полностью уверен. Так было, даже когда я его еще почти не знал. Он похож на меня, такой же трудоголик. Наши жены постоянно переживают, потому что мы в первую очередь думаем о работе, а не о них.

Если Рейна останется с нами, я буду очень рад. Считаю, что Рейна должен остаться с „Наполи“ на всю жизнь. Он может тренировать молодежные команды».

Согласно слухам, продлевать контракт с неаполитанским клубом отказался сам игрок.