Чалханоглу перейдет в «Милан» в течение 48 часов

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в шаге от перехода в «Милан». Ожидается, что сделка будет завершена в течение 48 часов. Сумма трансфера составит 21 млн евро плюс еще 4 млн бонусами. Сам футболист уже согласовал условия контракта и дал добро на переход. На данный момент клубам осталось только решить вопрос с бонусами. Будут они причитаться «Байеру» за выступления игрока или же команды в целом.

В прошлом сезоне Хакан провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.