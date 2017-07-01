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Чалханоглу перейдет в «Милан» в течение 48 часов

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Байер, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 21:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в шаге от перехода в «Милан». Ожидается, что сделка будет завершена в течение 48 часов. Сумма трансфера составит 21 млн евро плюс еще 4 млн бонусами. Сам футболист уже согласовал условия контракта и дал добро на переход. На данный момент клубам осталось только решить вопрос с бонусами. Будут они причитаться «Байеру» за выступления игрока или же команды в целом.

В прошлом сезоне Хакан провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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