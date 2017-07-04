Марио Фернандес: «Не считаю себя лучшим фланговым игроком в РФПЛ»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что ему нужно прибавлять в некоторых аспектах игры. Он также прокомментировал стиль футбола классических бразильских фланговых игроков, например, Роберто Карлоса, Марсело или Дани Алвеса.
«Не считаю себя лучшим фланговым игроком в чемпионате, в российской лиге много достойных футболистов. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мне тоже много в чем надо прибавлять. В частности, надо чаще забивать. Стараюсь прогрессировать, полностью выкладываюсь на каждой тренировке, чтобы становиться лучше.
Бразильские латерали действительно проводят больше времени в атаке, чем в обороне. Они едва ли не постоянно на чужой половине, часто находятся рядом с нападающими. Таков бразильский стиль, и он нам нравится. В Европе функции у игроков моего амплуа несколько иные, они чаще находятся в обороне, чуть ли не рядом с центральными защитниками. Разница ощутимая, на самом деле».
Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2022 года.
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Но вот если честно, не считаю его лучшим.Хороший игрок, не спорю.Лучший должен на голову превосходить преследователей, а у Марио этого нет.
Я не все.И мне не известно.
А тот кто играет на этой позиции, чемпион.
Научите лучше Фернандеса поактивней домик Игаря защищать, а то он туда регулярно гостей запускает.
Серёг , ты то не позорься.Ведь разумный же человек.
Скромняга.
👍👍👍