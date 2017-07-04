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Марио Фернандес: «Не считаю себя лучшим фланговым игроком в РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Фернандес Марио
Сегодня, 10:51 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что ему нужно прибавлять в некоторых аспектах игры. Он также прокомментировал стиль футбола классических бразильских фланговых игроков, например, Роберто Карлоса, Марсело или Дани Алвеса.

«Не считаю себя лучшим фланговым игроком в чемпионате, в российской лиге много достойных футболистов. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мне тоже много в чем надо прибавлять. В частности, надо чаще забивать. Стараюсь прогрессировать, полностью выкладываюсь на каждой тренировке, чтобы становиться лучше. 

Бразильские латерали действительно проводят больше времени в атаке, чем в обороне. Они едва ли не постоянно на чужой половине, часто находятся рядом с нападающими. Таков бразильский стиль, и он нам нравится. В Европе функции у игроков моего амплуа несколько иные, они чаще находятся в обороне, чуть ли не рядом с центральными защитниками. Разница ощутимая, на самом деле».

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

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