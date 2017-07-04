Газизов: «Обляков еще не дорос до „Зенита“»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Обляков может перебраться в «Зенит».

«На это трансферное окно информация не имеет под собой почву. Думаю, Ивану еще надо прогрессировать, до такой команды он еще не дорос».

Также Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Сейчас у нас есть несколько целей, речь идет о легионерах. Ищем только нападающего, но все может быть - если появится футболист, который нас усилит, будем двигаться в его направлении».

Обляков является воспитанником СДЮСШОР «Зенит». Прошлым летом он подписал контракт с «Уфой». В минувшем сезоне 19-летний Обляков принял участие в 20 матчах (1 гол) чемпионата России и двух встречах Кубка страны.