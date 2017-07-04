Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Бобен перешёл в «Ростов» 33

Газизов: «Обляков еще не дорос до „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Уфа, Зенит, Обляков Иван
Сегодня, 10:08 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Обляков может перебраться в «Зенит».

«На это трансферное окно информация не имеет под собой почву. Думаю, Ивану еще надо прогрессировать, до такой команды он еще не дорос».

Также Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Сейчас у нас есть несколько целей, речь идет о легионерах. Ищем только нападающего, но все может быть - если появится футболист, который нас усилит, будем двигаться в его направлении».

Обляков является воспитанником СДЮСШОР «Зенит». Прошлым летом он подписал контракт с «Уфой». В минувшем сезоне 19-летний Обляков принял участие в 20 матчах (1 гол) чемпионата России и двух встречах Кубка страны.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:51 Марио Фернандес: «Не считаю себя лучшим фланговым игроком в РФПЛ» 0
08:50 Канищев: «До чего мы докатились, если старание сборной выдается за большой успех» 20
05:10 Мостовой: «Допускаю конфликт в сборной России, у Черчесова уже было подобное в клубах» 9
04:47 Евдокимов: «Если бы у нас уже использовали видеоповторы, „Оренбург“ остался бы в РФПЛ» 28
03:42 Бубнов: «Для меня Марадона, как тренер, лучше Черчесова» 11
02:43 Карпин: «Назвать Дракслера лучшим на Кубке Конфедераций – это абсурд» 16
01:59 Бубнов: «Сборная России на КК провалила только первый тайм в игре с Португалией» 6
Вчера
23:49 Черчесов: «Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так их нет и сейчас» 20
23:01 Газзаев: «Я всегда считал, считаю и буду считать Акинфеева великим вратарем» 61
22:24 Газзаев: «Тренеры испортили Кокорина, идеального форварда» 71
все материалы по этой теме
Турниры