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«Милан» всё ещё рассчитывает приобрести Калинича или Обамеянга
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Фиорентина, Обамеянг Пьер-Эмерик, Калинич Никола
Сегодня, 03:28 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный
«Милан» продолжает претендовать на форварда «Фиорентины» Николу Калинича и нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Как утверждает источник, представители миланского клуба пытаются договориться с «Боруссией» и самим габонским футболистом о снижении цены за Обамеянга и требуемой игроком зарплаты.
Ранее сообщалось, что Обамеянг может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, по слухам, готов выложить за 28-летнего форварда € 80 млн.
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