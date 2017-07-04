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«Милан» всё ещё рассчитывает приобрести Калинича или Обамеянга

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Фиорентина, Обамеянг Пьер-Эмерик, Калинич Никола
Сегодня, 03:28 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный

«Милан» продолжает претендовать на форварда «Фиорентины» Николу Калинича и нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как утверждает источник, представители миланского клуба пытаются договориться с «Боруссией» и самим габонским футболистом о снижении цены за Обамеянга и требуемой игроком зарплаты.

Ранее сообщалось, что Обамеянг может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, по слухам, готов выложить за 28-летнего форварда € 80 млн.

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