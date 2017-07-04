Бонуччи отклонил предложение «Барселоны»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи отказался переходить в «Барселону», утверждает источник.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб является главным претендентом на 30-летнего итальянца. Также отмечалось, что туринский клуб будет готов вести переговоры с «Барселоной», если сам Бонуччи выразит желание перейти в стан сине-гранатовых.

Напомним, в услугах Бонуччи также были заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».