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Бонуччи отклонил предложение «Барселоны»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Барселона, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 04:20 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи отказался переходить в «Барселону», утверждает источник.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб является главным претендентом на 30-летнего итальянца. Также отмечалось, что туринский клуб будет готов вести переговоры с «Барселоной», если сам Бонуччи выразит желание перейти в стан сине-гранатовых.
Напомним, в услугах Бонуччи также были заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».
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