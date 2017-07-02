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«Милан» во вторник объявит о трансфере Конти
Сегодня, 20:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Аталанты» Андреа Конти во вторник, 3 июля, прибудет в Милан, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Миланом». Трансфер 22-летнего футболиста обойдется «Милану» в 22 миллиона евро, включая бонусы.
Ранее в интервью Конти назвал свой возможный переход в «Милан» мечтой.
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