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«Милан» во вторник объявит о трансфере Конти

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Аталанта, Конти Андреа
Сегодня, 20:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Аталанты» Андреа Конти во вторник, 3 июля, прибудет в Милан, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Миланом». Трансфер 22-летнего футболиста обойдется «Милану» в 22 миллиона евро, включая бонусы.

Ранее в интервью Конти назвал свой возможный переход в «Милан» мечтой.

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