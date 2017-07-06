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Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 00:12 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий Златан Ибрагимович принял предложение руководства «Манчестер Юнайтед» и согласился продолжить восстановление после травмы колена на клубной базе. Ожидается, что футболист вернется в строй в ноябре.

В составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович провел 46 матчей, забил 28 голов и сделал десять результативных передач.

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