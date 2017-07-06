Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Златан Ибрагимович принял предложение руководства «Манчестер Юнайтед» и согласился продолжить восстановление после травмы колена на клубной базе. Ожидается, что футболист вернется в строй в ноябре.

В составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович провел 46 матчей, забил 28 голов и сделал десять результативных передач.