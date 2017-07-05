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Стала известна зарплата Пепе в «Бешикташе»
Сегодня, 20:09 | Источник: Gaziantepspor.org.tr | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-игрок «Реала» Пепе за два года, проведенных в «Бешикташе», заработает 9,5 миллиона евро плюс бонусы. За каждый сыгранный матч в новой команде футболист будет зарабатывать приблизительно четыре тысячи евро.
Напомним, Пепе в прошлом сезоне сыграл в 13 матчах чемпионата Испании, забил два гола и отдал один голевой пас.
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