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Ляказетт: «„Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 21:46 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий Александр Ляказетт прокомментировал свой переход в «Арсенал».

«Я очень рад и горд тем, что перешел в „Арсенал“, поскольку это легендарный клуб. Я с детства мечтал играть в этой команде, за что спасибо Анри и другим французским игрокам. Сегодня действительно сбылась моя мечта.  На мой взгляд „Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии. Я очень хотел перейти в эту команду», - сказал Ляказетт.

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