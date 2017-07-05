30
Ляказетт: «„Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии»
Сегодня, 21:46 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий Александр Ляказетт прокомментировал свой переход в «Арсенал».
«Я очень рад и горд тем, что перешел в „Арсенал“, поскольку это легендарный клуб. Я с детства мечтал играть в этой команде, за что спасибо Анри и другим французским игрокам. Сегодня действительно сбылась моя мечта. На мой взгляд „Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии. Я очень хотел перейти в эту команду», - сказал Ляказетт.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Теперь официально – Лионель остается. Но может огласить войну Вальверде за лидерство. «Соккер.ру» размышляет, кто станет управлять «Барселоной»?
Станислав Горин
Легенда «Милана» - теннисист, звезда «Интера» - волейболист, «Барселоны» - бейсболист. Были футболисты в хоккее, и «Соккер.ру» рассказывает их истории.
60
Или войдите через