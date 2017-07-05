Ляказетт: «„Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии»

Нападающий Александр Ляказетт прокомментировал свой переход в «Арсенал».

«Я очень рад и горд тем, что перешел в „Арсенал“, поскольку это легендарный клуб. Я с детства мечтал играть в этой команде, за что спасибо Анри и другим французским игрокам. Сегодня действительно сбылась моя мечта. На мой взгляд „Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии. Я очень хотел перейти в эту команду», - сказал Ляказетт.