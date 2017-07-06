Гоналон: «Никогда не скажу ничего плохого о „Лионе“»

Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон, ушедший из «Лиона», не стал комментировать слухи о том, что у него возник конфликт с президентом лионцев Жаном-Мишелем Оласом.

«Я не могу об этом говорить. Президент всегда был важен для меня. Он босс, который платил мне зарплату все эти годы. Он отдал все, чтобы воспитать меня. И если я сейчас нахожусь здесь, то благодаря „Лиону“. У меня был с ним разговор, и я сказал все, что думаю. Считаю, что мы расстались с выгодой для всех. Очень уважаю Оласа и все, что он сделал для „Лиона“. Никогда ничего плохого о „Лионе“ не скажу».