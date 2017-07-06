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«Нант» арендовал 20-летнего защитника «Порту» Авазьема
Сегодня, 03:25 | Источник: ФК "Нант" | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Порту» и сборной Нигерии Чидози Авазьем отправился в аренду в «Нант». Как сообщает официальный сайт французского клуба, 20-летний футболист проведёт в команде один год.
В сезоне 2016/17 Авазьем выступал за «Порту-2» во второй лиге Португалии, сыграл 35 матчей, получив 14 жёлтых и 2 красных карточки. В позапрошлом сезоне нигериец принял участие в 10 матчах за основную команду «Порту».
Напомним, недавно главным тренером «Порту» был назначен экс-наставник «Нанта» Сержиу Консейсау.
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