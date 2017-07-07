Промес: «В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю „Спартака“»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, чего ждет от команды и себя в новом сезоне:
«Пора ставить новые задачи? Именно так. Реально верю в сказанное, потому будем говорить позитивные вещи. Нам надо защитить титул. Снова хочу быть первым, хочу выиграть Кубок, хочу как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я победитель, и не боюсь об этом сказать.
Как можно дальше в Лиге чемпионов – это насколько? Будет безумием говорить, что мы ее должны выиграть. Даже я, мечтатель, это понимаю (смеется). Но показать миру, что такое „Спартак“, сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков – это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно».
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Точно перебить хотят исторический сезон :)
Точно перебить хотят исторический сезон :)
Спартак войдет в историю, с рекорда : 1:18 успешно перескочат на 1:32, если не больше ахаххах
Как будто возможно выступить хуже, чем цска в последние 4 года?
Ниже вашего четвёртого места в группе уж точно не займём, не переживайте:)))
даешь еще одну историю спартака в лч!!!!
конифей: я то вот сотворю историю в лч. никто никогда не догонит
зато нам очень стыдно за спартак!
Точно перебить хотят исторический сезон :)