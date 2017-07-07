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Промес: «Адвокат – великий тренер. Верю, что мы выйдем на ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: легионеры, Нидерланды, Промес Квинси, Адвокат Дик
Сегодня, 07:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес выразил надежду, что его национальной команде под руководством Дика Адвоката удастся пройти в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. Напомним, сборная Нидерландов после 6 туров занимает 3-е место в группе A, уступая командам Швеции и Франции по 3 очка.

«Реально ли нам попасть на ЧМ-2018? Сложно, но не невозможно. Верю, что сделаем это. Команда на подъёме, мы сейчас провели хорошие игры, побеждаем, я вот начал забивать, что тоже радует. Постараемся.

Дик Адвокат поздравил меня с чемпионством! Говорит: „Поверь, уж я-то знаю, что в России непросто стать первым“. Как по мне, Адвокат – великий тренер. Теперь работаем вместе, чтобы вывести из кризиса сборную. Очень хочется поехать на чемпионат мира. Тем более что он бы стал для меня фактически домашним. Москва – это мой дом!» — сказал голландский хавбек.

Промес также отметил, что готов побороться за звание лучшего бомбардира РФПЛ в предстоящем сезоне.

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