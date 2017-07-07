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Сарсания: «Было неудобно перед Бердыевым за трансферы Полоза и Ерохина»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Рубин, Сарсания Константин , Полоз Дмитрий, Ерохин Александр, Бердыев Курбан
Сегодня, 12:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортдиректор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал трансферы Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Он также рассказал об отношениях с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в „Зените“. Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их. 

У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что „Зенит“ оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это».

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