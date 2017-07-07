Сарсания: «Было неудобно перед Бердыевым за трансферы Полоза и Ерохина»
Спортдиректор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал трансферы Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Он также рассказал об отношениях с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.
«Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в „Зените“. Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.
У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что „Зенит“ оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это».
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Вот именно,этого они хотят,а не в футбол играть.)
— Правда ли, что вы расторгли контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке без компенсации?
— Да, так и было. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось.
И Ерохин, и Полоз пришли в "Зенит" на правах свободных агентов. Хотя у обоих были контракты с "Ростовом". Как такое возможно?
Полоз в прошлом году заключил контракт на три года, то есть до июня 2019-го. Прежний срок договора нападающего с "Ростовом" закончился летом 2016-го, после окончания сезона-2015/16 игрок получил несколько предложений. В итоге соглашение было продлено с одним ключевым условием: Полоз может покинуть донскую команду на правах свободного агента, если решит ответить согласием на предложение другого клуба. Именно поэтому, отыграв по новому контракту один сезон из трех, Дмитрий согласился на приглашение "Зенита" и уходит свободным агентом.
Договор Ерохина, по моей информации, подписан в январе 2016-го на полтора года с опцией продления по совместному решению игрока и клуба еще на два года – то есть до середины 2019-го.
Первая часть соглашения (те самые полтора года) заканчивается 30 июня. Ерохин решил не продлевать контракт. Одним из факторов стало то, что "Ростов" не участвует в еврокубках-2017/18
Перешли за деньги - плохо, Зенит тратит деньги наших бабушек.
Вообще не перешли - плохо, Зенит делает ставку на иностранцев.
ОНО И НЕ УДИВИТЕЛЬНО !!!