Сарсания: «Было неудобно перед Бердыевым за трансферы Полоза и Ерохина»

Спортдиректор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал трансферы Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Он также рассказал об отношениях с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в „Зените“. Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.

У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что „Зенит“ оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это».