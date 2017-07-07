Уткин: «Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифра»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, каким должен быть лимит на легионеров в РФПЛ. Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предложил ужесточить лимит.

«Так говорят те люди, за кем стоят мощные футбольные школы. Я не готов сейчас обсуждать схему лимита на легионеров. Я говорил, что разумнее лимитировать легионеров именно по заявке, а не на поле. Нужно учесть интересы клубов. Надо посмотреть, с кем есть долгосрочные контракты. Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифра», — отметил Уткин.