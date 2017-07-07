Газзаев: «Сборная России не может выйти в плей-офф на 5 турнирах подряд. Это полный крах»

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев после Кубка Конфедераций-2017 отметил, что сборная России уже долгое время не может преодолеть групповую стадию крупного турнира:

«Выступление сборной на прошедшем турнире оцениваю как провальное. Результат сборной на Кубке Конфедераций удручает. О выступлении команды принято судить по её результатам. Вот и в этот раз, как и в четырёх предыдущих, мы вновь не смогли выйти из группы. Наша национальная команда уже на пяти подряд крупных турнирах не может попасть в стадию плей-офф. Это полный крах. В РФС ставят цель – популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Но популяризация достигается за счёт успехов, а не очередных провалов. Никто не будет любить команду, которая постоянно проигрывает. Это факт. Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными. Ну а сегодня мы имеем то, что имеем».

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России ранее заявил, что у него есть очень много вопросов к Российскому футбольному союзу.