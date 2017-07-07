Рейтинг@Mail.ru

Газзаев: «Ожидал, что многие футболисты покинут „Ростов“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ростов, Газзаев Валерий
Сегодня, 10:11 | Источник: Известия | Редакция: Дмитрий Кристя

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев прокомментировал массовый уход футболистов «Ростова» из клуба в летнее межсезонье.

«Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в „Рубин“. Как только туркменский специалист покинул „Ростов“, многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:15
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:38, редактировал Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:43 Терехин: «Калитвинцев слепил в „Динамо“ приличную командочку» 8
09:36 Канделаки: «До нашего прихода на „Матч ТВ“ аудитория 18-24 не интересовалась спортом» 47
08:37 Ребров: «Джано в Грузии все узнают и уважают» 23
04:27 Уткин: «Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифра» 8
03:59 Газзаев: «Сборная России не может выйти в плей-офф на 5 турнирах подряд. Это полный крах» 14
02:00 Уткин: «Знаю только одно – Смолов не останется в „Краснодаре“» 21
00:50 Тихонов: «Вижу в сыне перспективы, поэтому и привел его с собой в „Крылья Советов“» 6
Вчера
23:03 Сарсания: «С большой долей вероятности Йованович будет продан в „Бордо“» 10
21:51 Десайи: «Сборная России может преподнести сюрприз на ЧМ-2018» 19
21:08 Черчесов: «Во время чемпионата мира мы покажем себя во всей красе» 52
все материалы по этой теме
Турниры