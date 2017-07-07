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Газзаев: «Ожидал, что многие футболисты покинут „Ростов“»
Сегодня, 10:11 | Источник: Известия | Редакция: Дмитрий Кристя
Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев прокомментировал массовый уход футболистов «Ростова» из клуба в летнее межсезонье.
«Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в „Рубин“. Как только туркменский специалист покинул „Ростов“, многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо».
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Жалко Ростов, надеюсь не дадут ему пропасть.