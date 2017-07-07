Газзаев: «Ожидал, что многие футболисты покинут „Ростов“»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев прокомментировал массовый уход футболистов «Ростова» из клуба в летнее межсезонье.

«Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в „Рубин“. Как только туркменский специалист покинул „Ростов“, многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо».