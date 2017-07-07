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Канделаки: «До нашего прихода на „Матч ТВ“ аудитория 18-24 не интересовалась спортом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение
Сегодня, 09:36 | Источник: rns.online | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что для нее очень важна молодая аудитория телеканала. Также она считает, что российские журналисты зачастую излишне критикуют местных спортсменов.

«До нашего прихода на „Матч ТВ“ аудитория 18–24 вообще не интересовалась спортом. С приходом нашей команды и с обновлением контента они стали интересоваться киберспортом, английской Премьер-Лигой. Для меня очень важна эта аудитория, 18-24, 25-34. Это аудитория, которую мы растим, – наше качественное преимущество, которое отмечают ведущие российские рекламодатели. 

Если уж на то дело пошло, я не могу сказать, чтобы российская спортивная журналистика поддерживала спорт и спортсменов в нашей стране. Я очень часто сталкиваюсь с крайне негативными оценками в отношении спортсменов, с неверием в наш спорт, в наши показатели. Ведь спортсмены тоже читают эти публикации, и когда при малейшем провале их тут же клеймят и говорят, что у них нет никаких шансов, — что они должны думать? Журналистика должна поддерживать российский спорт гораздо больше, чем она это делает сегодня. И быть профессиональной — основываться на фактах и самых разных мнениях с максимально объективной подачей информации читателям».

Ранее Канделаки призналась, что мечтает снять фильм о тренере Курбане Бердыеве.

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