Терехин: «Калитвинцев слепил в „Динамо“ приличную командочку»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин оценил работу Юрия Калитвинцева на посту главного тренера «бело-голубых».

«Калитвинцев - уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России. Сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый».

49-летний Калитвинцев возглавил клуб прошлым летом и сумел вернуть его в элитный дивизион.