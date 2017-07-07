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Терехин: «Калитвинцев слепил в „Динамо“ приличную командочку»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 09:43 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин оценил работу Юрия Калитвинцева на посту главного тренера «бело-голубых».

«Калитвинцев  - уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России. Сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый».

49-летний Калитвинцев возглавил клуб прошлым летом и сумел вернуть его в элитный дивизион.

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