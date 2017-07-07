Ребров: «Джано в Грузии все узнают и уважают»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о поездке в Грузию - родину одноклубника Реброва Джано.

«Собирались с друзьями в Грузию на четыре дня. Джано узнал и сказал: „Бери только билеты, всё остальное — с меня!“ Всё очень понравилось: гостеприимные люди, сумасшедшая кухня, нереально красивая природа — в общем, всем советую! За четыре дня мы, правда, только вкусили Грузию и сразу уехали. Грузии нужна минимум неделя. Чего там только нет! Я привык есть что-то одно, а тут и хинкали, и хачапури, и шашлык, всё газировкой запиваешь. Переварить это всё тяжеловато, но очень вкусно.

Когда ты с Джано в Грузии, тяжело обратить на себя внимание. Иногда он втихаря говорил фанатам: „Посмотрите, рядом Ребров, это спартаковский вратарь“. Его там все узнают и уважают. Серьёзно относятся, не как к мальчику-с-пальчик».

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