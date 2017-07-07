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Кукурелла подписал контракт с «Барселоной»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Барселона, Кукурелла Марк
Сегодня, 18:35 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Еще один игрок молодежной команды «Барселоны» подписал контракт с клубом. Ранее это сделал полузащитник Карлос Аленья. Вслед за ним соглашение заключил 19-летний Марк Кукурелла. Контракт защитника рассчитан на два года с опцией продления еще на пару сезонов.

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