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Кукурелла подписал контракт с «Барселоной»
Сегодня, 18:35 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Еще один игрок молодежной команды «Барселоны» подписал контракт с клубом. Ранее это сделал полузащитник Карлос Аленья. Вслед за ним соглашение заключил 19-летний Марк Кукурелла. Контракт защитника рассчитан на два года с опцией продления еще на пару сезонов.
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