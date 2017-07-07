Кукурелла подписал контракт с «Барселоной»

Еще один игрок молодежной команды «Барселоны» подписал контракт с клубом. Ранее это сделал полузащитник Карлос Аленья. Вслед за ним соглашение заключил 19-летний Марк Кукурелла. Контракт защитника рассчитан на два года с опцией продления еще на пару сезонов.