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Кагава продлит контракт с «Боруссией» до 2020 года
Сегодня, 07:34 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава подпишет новое соглашение с клубом. По информации источника, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан до 2020 года. Действующее соглашение истекает летом 2018 года.
В сезоне 2016/17 28-летний хавбек сборной Японии забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 21 матче Бундеслиги.
Напомним, недавно защитник Маттиас Гинтер перебрался из «Боруссии» Д в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
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