Кагава продлит контракт с «Боруссией» до 2020 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава подпишет новое соглашение с клубом. По информации источника, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан до 2020 года. Действующее соглашение истекает летом 2018 года.

В сезоне 2016/17 28-летний хавбек сборной Японии забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 21 матче Бундеслиги.

Напомним, недавно защитник Маттиас Гинтер перебрался из «Боруссии» Д в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.