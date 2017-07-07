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Полузащитник Владлен Бабаев покинул «Спартак»
Сегодня, 03:48 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник Владлен Бабаев и московский «Спартак» расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 20-летний воспитанник красно-белых выступал за дубль «Спартака» с лета 2013 года, провёл 93 матча и забил 26 мячей.
«Наш клуб благодарит Владлена за время, проведённое со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Спартака».
Напомним, вратарь Михаил Филиппов перешёл из «Спартака-2» в «Енисей».
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