Полузащитник Владлен Бабаев покинул «Спартак»

Полузащитник Владлен Бабаев и московский «Спартак» расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 20-летний воспитанник красно-белых выступал за дубль «Спартака» с лета 2013 года, провёл 93 матча и забил 26 мячей.

«Наш клуб благодарит Владлена за время, проведённое со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Спартака».

Напомним, вратарь Михаил Филиппов перешёл из «Спартака-2» в «Енисей».