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Полузащитник Владлен Бабаев покинул «Спартак»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Спартак М, Спартак М (мол), Бабаев Владлен
Сегодня, 03:48 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник Владлен Бабаев и московский «Спартак» расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 20-летний воспитанник красно-белых выступал за дубль «Спартака» с лета 2013 года, провёл 93 матча и забил 26 мячей.

«Наш клуб благодарит Владлена за время, проведённое со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Спартака».

Напомним, вратарь Михаил Филиппов перешёл из «Спартака-2» в «Енисей».

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