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Ганчаренко, Вернблум и Дзагоев записали обращение к Тошичу

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Тошич Зоран, Дзагоев Алан, Ганчаренко Виктор , Вернблум Понтус
Сегодня, 10:38 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, а также полузащитники Понтус Вернблум и Алан Дзагоев записали видеообращение к хавбеку Зорану Тошичу, который недавно покинул команду после 7 лет в стане «армейцев».

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