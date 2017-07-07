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Ганчаренко, Вернблум и Дзагоев записали обращение к Тошичу
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Тошич Зоран, Дзагоев Алан, Ганчаренко Виктор , Вернблум Понтус
Сегодня, 10:38 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, а также полузащитники Понтус Вернблум и Алан Дзагоев записали видеообращение к хавбеку Зорану Тошичу, который недавно покинул команду после 7 лет в стане «армейцев».
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не суди по себе
Сегодня 10:49
Из Зенита и ЦСКА уходят после 7-8 лет игры за клуб с кучей трофеев, провожают как настоящих героев... а в слабом спарта чке ротация сотен зулусов ежегодно, никто в этом клупе не задерживается, убегают с позором при первой возможности.
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Молло с мозолью в одном месте, Цаллагов, Мак, Новосельцев, Эрнани уходят из Зенита поиграв 7-8 лет и с кучей трофеев)))