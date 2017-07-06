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Готовность «Самара Арены» составляет 70 процентов
Сегодня, 22:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Строящийся в Самаре стадион ЧМ-2018 готов более чем на 70 процентов. На объекте завершается монтаж основных металлоконструкций, установлено 89 блоков консолей купола из 96. Стадион «Самара Арена» примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
Ранее сообщалось о том, что неприглядные кварталы в Самаре к ЧМ-2018 скроют за высокими заборами.
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