Рейтинг@Mail.ru

Готовность «Самара Арены» составляет 70 процентов

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: события
Сегодня, 22:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Строящийся в Самаре стадион ЧМ-2018 готов более чем на 70 процентов. На объекте завершается монтаж основных металлоконструкций, установлено 89 блоков консолей купола из 96. Стадион «Самара Арена» примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Ранее сообщалось о том, что неприглядные кварталы в Самаре к ЧМ-2018 скроют за высокими заборами.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:52, редактировал Сегодня 22:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:58 Расположение «Спартака» на сборе в Австрии покинули три футболиста 18
19:40 Черчесов: «Смолов не артист, чтобы изображать слезы» 16
07:40 Видео Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» обыграть «Дьирмот» в товарищеском матче 28
01:22 Вторая команда «Крыльев Советов» в сезоне 2017/18 будет выступать в ПФЛ 4
00:17 Фото В аэропорту Екатеринбурга установлена инсталляция в честь ЧМ-2018 1
Вчера
22:19 Вместимость стадиона «Локомотив» сокращена с 28 800 до 27 320 мест 18
Станислав Горин
Уход Тошича - символ изъяна ЦСКА
У Гинера и его компаньонов есть один давний и, похоже, неисправимый минус. Прощание с Тошичем помогает «Соккер.ру» подчеркнуть слабость армейской футбольной политики.
Комментариев: 66
16:15 Мутко: «Лимит на легионеров не обязательно будет по схеме 10+15» 43
Вадим Багров
Зарубежное мнение. Россия готова к чемпионату мира?
«Соккер.ру» изучает популярное допущение «со стороны виднее». Как иностранцы, памятуя о проделках фанатов и стереотипах, оценили репетицию чемпионата мира по футболу?
Комментариев: 9
14:42 Слухи Бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза в пользу хоккейного «Салавата Юлаева» 79
все материалы по этой теме
Турниры