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На «Камп Ноу» меняют газон
Сегодня, 09:18 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
«Барселона» меняет газон на «Камп Ноу» в преддверии нового сезона.
Работы начались 5 июля, а будут завершены до 26 июля, а это значит, что уже 7 августа «сине-гранатовые» протестируют поле в традиционном матче за трофей Жоана Гампера, где каталонцы сыграют с «Шапекоэнсе».
Отметим, что газон на стадионе будет гибридным: его основа будет искусственной, но на ней будет расти натуральная трава
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