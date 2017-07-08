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На «Камп Ноу» меняют газон

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: стадионы, Барселона
Сегодня, 09:18 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

«Барселона» меняет газон на «Камп Ноу» в преддверии нового сезона.

Работы начались 5 июля, а будут завершены до 26 июля, а это значит, что уже 7 августа «сине-гранатовые» протестируют поле в традиционном матче за трофей Жоана Гампера, где каталонцы сыграют с «Шапекоэнсе».

Отметим, что газон на стадионе будет гибридным: его основа будет искусственной, но на ней будет расти натуральная трава 

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