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Мельгарехо: «„Зенит“ и ЦСКА точно поборются со „Спартаком“ за „золото“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Спартак М, Зенит, ЦСКА, Мельгарехо Лоренцо
Сегодня, 12:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо считает, что главными соперниками «красно-белых» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут «Зенит» и ЦСКА:
«Кто будет главным конкурентом „Спартака“ в новом сезоне? Думаю, „Зенит“. Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со „Спартаком“ за „золото“.
Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга».
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Не совсем понял про "спартаковский дух". Это прямой намёк на свинарник?)))
уфа, тосно, амкар
богаевы и кузяевы - это да, серьезное усиление))