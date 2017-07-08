Мельгарехо: «„Зенит“ и ЦСКА точно поборются со „Спартаком“ за „золото“»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо считает, что главными соперниками «красно-белых» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут «Зенит» и ЦСКА:

«Кто будет главным конкурентом „Спартака“ в новом сезоне? Думаю, „Зенит“. Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со „Спартаком“ за „золото“.

Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга».