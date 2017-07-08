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Точилин: «В игре с „Енисеем“ удача была на нашей стороне»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Енисей, Точилин Александр
Сегодня, 23:18 | Источник: youtube.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в матче первого тура ФНЛ.

«Победа далась тяжело, потому что мы пока только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила игрой и самоотдачей.

Перед началом сезона говорилось, что для начала „Динамо“ хорошо бы закрепиться в ФНЛ. У нас есть проблемы, если говорить о содержании игры. И физически мы пока не в оптимальном состоянии. Нужно работать. Но у команды есть характер. Будем стараться прибавлять от игры к игре, а там посмотрим. Может быть, задачу нам и поменяют», — сказал Точилин.

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