Точилин: «В игре с „Енисеем“ удача была на нашей стороне»

Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в матче первого тура ФНЛ.

«Победа далась тяжело, потому что мы пока только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила игрой и самоотдачей.

Перед началом сезона говорилось, что для начала „Динамо“ хорошо бы закрепиться в ФНЛ. У нас есть проблемы, если говорить о содержании игры. И физически мы пока не в оптимальном состоянии. Нужно работать. Но у команды есть характер. Будем стараться прибавлять от игры к игре, а там посмотрим. Может быть, задачу нам и поменяют», — сказал Точилин.