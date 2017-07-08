Талалаев: «Судья испортил игру. Это клоунада»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев жестко раскритиковал арбитра Евгения Турбина, который обслуживал встречу первого тура ФНЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Судья испортил игру. Соперник нас не то что не переиграл, а вообще сложностей никаких не доставлял. Пенальти абсолютно придуманный. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы. Что-то надо делать. Можно молчать и говорить, что у нас всё хорошо, но это клоунада.

Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам арбитр перечеркнул годовую работу, назначив пенальти в решающем матче. И начинаем с этого же новый сезон. У нас Дорожкин выходит один на один, его откровенно ломают, а там даже жёлтой не дают, дают играть. В Трусевича сзади прыгают прямой ногой, в результате чего мы вынуждены были сделать замену, а никаких нарушений не зафиксировано.

То, что происходит, иначе как клоунадой не назовёшь. Нас, как быдло, как скот, заталкивают».