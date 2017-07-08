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Каррера: «„Спартаку“ нужно усиление»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 20:30 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что команда на данный момент нуждается в усилении.

«Безусловно, нам нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть», - сказал Каррера.

Напомним, что 14 июля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

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