Федун: «Для достойного выступления в ЛЧ нужен совсем другой уровень игроков»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов, где «красно-белые» стартуют с группового этапа. По словам Федуна, основные премиальные футболистам будут выплачены в том случае, если «Спартаку» удастся выйти в 1/8 финала.

«Предстоящий сезон будет очень тяжелый. На 10 очень тяжелых матчей будет больше. До зимнего перерыва мы будем играть примерно в таком же ритме, как в чемпионате Англии. Мы никогда этого не делали, наши футболисты к этому не привыкли, в этом и будет основная сложность.

Лига чемпионов? Хочется побеждать в каждом матче. Лига чемпионов... Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить, нужно иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся конкурировать. Я сказал ребятам, что основной бонус они получат за выход в плей-офф турнира. Минимум за второе место.

Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о „Челси“. Увидим».