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Федун: «С чего вы взяли, что Смолов нужен „Спартаку“?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Краснодар, Смолов Федор, Федун Леонид
Сегодня, 20:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

«Смолов в „Спартаке“? С чего вы это вообще взяли?!» - сказал Федун.

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