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Федун: «С чего вы взяли, что Смолов нужен „Спартаку“?»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Краснодар, Смолов Федор, Федун Леонид
Сегодня, 20:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.
«Смолов в „Спартаке“? С чего вы это вообще взяли?!» - сказал Федун.
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Федун: «С чего вы взяли, что Смолов нужен „Спартаку“?»
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Каррера: «„Спартаку“ нужно усиление»
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Федун: «С чего вы взяли, что Каррера нужен „Спартаку“?»
Агент- в Саратове родился
Федун - по национальности кто?
Агент - русский
Федун - нет не нужен и вообще мне некогда с Вами разговаривать у меня самолёт в Африку через час.