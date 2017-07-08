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Ткачук: «В Самаре на „Луч“ пришло больше болельщиков, чем в Казани на ЦСКА»
Сегодня, 22:17 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Дмитрий Кристя
Игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в самарскую команду. В стартовом туре ФНЛ «Крылья» дома обыграли «Луч-Энергию» (2:0). Ранее, напомним, Ткачук выступал в «Рубине».
«Волнение есть. Первая игра на своём стадионе, хотели выиграть. Много болельщиков пришло, в Казани даже меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на „Луч“ сейчас. Надеюсь, болельщики меня услышат: „Приходите на следующий матч, нам очень нужна Ваша поддержка!“
Я недолго в команде, провёл 7 тренировок, много времени отдыхал. Сейчас буду набирать форму, привыкать к ребятам, а они – ко мне. Будем забивать больше голов со стандартов. У нас высокорослые футболисты и тренер, который удивляет стандартами».
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