Все результаты 1-го тура ФНЛ
Состоялись поединки 1-го тура ФНЛ сезона-2017/18.
«Томь» – «Кубань» – 1:4
Голы: Соболев 17 - Лобкарев 7, Марков 10, Обухов 45 (пен), Марков 63.
«Сибирь» – «Спартак-2» – 1:2
Голы: Цховребов 41 - Руденко 8, Самбу 36.
«Шинник» – «Зенит-2» – 2:1
Голы: Безлихотнов 30, Чистяков 44 - Сиротов 53.
«Динамо» СПб - «Енисей» - 2:1
Голы: Чернышов 47, Коротаев 90 — Малоян 66.
«Тюмень» - «Балтика» - 1:2
Голы: Рябокобыленко 78 — Себаи 3, Скопинцев 60.
«Олимпиец» - «Авангард» - 2:2
Голы: Хайруллов 45, Аюпов 87 — Дашаев 15, Петров 24.
«Химки» - «Ротор» - 3:0
Голы: Кузьмичев 12, Дворников 35, Малания 90.
«Оренбург» - «Тамбов» - 2:1
Голы: Дюриш 26, Благо 36 (пен) — Горбатюк 6.
«Крылья Советов» - «Луч-Энергия» - 2:0
Голы: Самодин 33, Ятченко 72 (пен).
«Волгарь» - «Факел» - 0:0
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