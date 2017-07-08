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Все результаты 1-го тура ФНЛ

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 20:14 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Состоялись поединки 1-го тура ФНЛ сезона-2017/18.

«Томь» – «Кубань» – 1:4
Голы: Соболев 17 - Лобкарев 7, Марков 10, Обухов 45 (пен), Марков 63.

«Сибирь» – «Спартак-2» – 1:2
Голы: Цховребов 41 - Руденко 8, Самбу 36.

«Шинник» – «Зенит-2» – 2:1
Голы: Безлихотнов 30, Чистяков 44 - Сиротов 53.

«Динамо» СПб - «Енисей» - 2:1
Голы: Чернышов 47, Коротаев 90 — Малоян 66.

«Тюмень» - «Балтика» - 1:2
Голы: Рябокобыленко 78 — Себаи 3, Скопинцев 60.

«Олимпиец» - «Авангард» - 2:2
Голы: Хайруллов 45, Аюпов 87 — Дашаев 15, Петров 24.

«Химки» - «Ротор» - 3:0
Голы: Кузьмичев 12, Дворников 35, Малания 90.

«Оренбург» - «Тамбов» - 2:1
Голы: Дюриш 26, Благо 36 (пен) — Горбатюк 6.

«Крылья Советов» - «Луч-Энергия» - 2:0
Голы: Самодин 33, Ятченко 72 (пен).

«Волгарь» - «Факел» - 0:0

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