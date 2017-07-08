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Хави Гарсия: «Буду выкладываться, даже если Манчини поставит меня нападающим»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Гарсия Хавьер
Сегодня, 23:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия рассказал, что главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини видит его на позиции защитника.

«Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбеком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот „Зенит“, что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать „золото“ РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе. Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы».

По слухам, игроком интересуется «Малага».

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