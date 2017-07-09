Вилюш: «Переход в „Ростов“ - правильный шаг для меня»

Новичок «Ростова» Мацей Вилюш уверен, что сделал правильный выбор, когда решил присоединиться к дончанам.

«Когда я в первый раз узнал, что интересен „Ростову“, то понял, что это серьезный вызов для меня. „Ростов“ — это большой, хороший клуб. Команда показала, на что она способна в Лиге чемпионов, поэтому я принял предложение не раздумывая. Большинство игроков хотят прогрессировать, поэтому я считаю, что это правильный шаг для меня».

Вилюш ранее выступал за «Херенвен», «Спарту» (Роттердам), «Белхатув», «Корону Кельце» и «Лех».