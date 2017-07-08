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Шишкин: «Переход в „Краснодар“ - шаг вперед»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Краснодар, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 23:34 | Источник: Инстаграм Романа Шишкина | Редакция: Максим Коджеспиров

Новичок «Краснодара» Роман Шишкин выразил уверенность, что переход в краснодарский клуб - это шаг вперед в его карьере.

«Переход в „Краснодар“ для меня – шаг вперед, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с „Краснодаром“ впереди! Работаем!» - написал Шишкин на своей странице в Инстаграме.

 

 

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D.vil [2018]
Сегодня 23:51
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