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Шишкин: «Переход в „Краснодар“ - шаг вперед»
Сегодня, 23:34 | Источник: Инстаграм Романа Шишкина | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Краснодара» Роман Шишкин выразил уверенность, что переход в краснодарский клуб - это шаг вперед в его карьере.
«Переход в „Краснодар“ для меня – шаг вперед, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с „Краснодаром“ впереди! Работаем!» - написал Шишкин на своей странице в Инстаграме.
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