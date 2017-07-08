Шишкин: «Переход в „Краснодар“ - шаг вперед»

Новичок «Краснодара» Роман Шишкин выразил уверенность, что переход в краснодарский клуб - это шаг вперед в его карьере.

«Переход в „Краснодар“ для меня – шаг вперед, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с „Краснодаром“ впереди! Работаем!» - написал Шишкин на своей странице в Инстаграме.