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Черевченко: «Цель „Балтики“ - выйти в РФПЛ до 2020 года»

Матч: ТюменьТюмень1 : 2БалтикаБалтика
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Черевченко Игорь
Сегодня, 00:24 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко подвел итоги матча 1-го тура ФНЛ с «Тюменью» (2:1). Специалист отметил, что цель клуба - оказаться в РФПЛ до 2020 года.

«С игроками после матча обсудили игровые моменты. Я предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии. „Балтика“ чуть расслабилась после удаления у соперников и после второго забитого мяча. Начали „привозить“ проблемы из-за грубых ошибок. Хорошо то, что хорошо заканчивается...

Матч разделился на рваные эпизоды. Цельной игра не получилась. За три недели создать новую команду очень тяжело – это вам скажет любой тренер. Будем над этим работать. Наша цель – до 2020 года оказаться в Премьер-Лиге».

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