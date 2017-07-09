Черевченко: «Цель „Балтики“ - выйти в РФПЛ до 2020 года»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко подвел итоги матча 1-го тура ФНЛ с «Тюменью» (2:1). Специалист отметил, что цель клуба - оказаться в РФПЛ до 2020 года.

«С игроками после матча обсудили игровые моменты. Я предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии. „Балтика“ чуть расслабилась после удаления у соперников и после второго забитого мяча. Начали „привозить“ проблемы из-за грубых ошибок. Хорошо то, что хорошо заканчивается...

Матч разделился на рваные эпизоды. Цельной игра не получилась. За три недели создать новую команду очень тяжело – это вам скажет любой тренер. Будем над этим работать. Наша цель – до 2020 года оказаться в Премьер-Лиге».