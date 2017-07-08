Ловчев: «Большие контракты сделали из Кокорина плохого ремесленника»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Позиции Кокорина слабеют на протяжении трех последних лет – независимо от того, покупает кого-то „Зенит“ или нет. И дело даже не в том, забивает Кокорин или не забивает. Он банально не приносит пользу – ни голами, ни действиями какими-то, ничем вообще.

Если внимательно присмотреться, то он практически перестал обострять: все пасы – поперек или назад. Вот и весь арсенал. Пропала нацеленность на ворота. Будто машинально выполняет, что ему скажет тренер, без эмоций, без радости от процесса. Большие контракты из талантливого парня сделали плохого ремесленника.

Капелло как-то сказал или, наверное, даже „ляпнул“, что ЧМ-2014 – турнир Месси, а ЧМ-2018 – будет турниром Кокорина. Это сказал великий тренер. Но что теперь? Перед нами просто пустышка. Хотя талантом, повторюсь, Кокорин не обделен. Не думаю, что он рассматривается, как основной игрок „Зенита“.

Представьте: возник бы сейчас вариант обмена Смолова на Кокорина. Без денег. Никто ведь не согласился бы! Хотя еще три года назад все было наоборот: Смолов – никто, Кокорин – все».