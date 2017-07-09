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«Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Гарая

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Тоттенхэм, Эвертон, Ман Юнайтед, Гарай Эсекьель
Сегодня, 11:41 | Источник: hitc.com | Редакция: Антон Белюсь

«Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к защитнику «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекьелю Гараю.

30-летний футболист лишь летом 2016 года перебрался в Испанию из «Зенита», а его контракт с «Лос Чес» рассчитан до июня 2020 года.

По слухам, сам Гарай не заинтересован в смене клубной прописки, однако «Валенсия» может расстаться с игроком, если за него предложат запрашиваемую сумму - 18.5 млн фунтов.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 4 гола в 27 поединках Примеры.

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