«Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Гарая

«Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к защитнику «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекьелю Гараю.

30-летний футболист лишь летом 2016 года перебрался в Испанию из «Зенита», а его контракт с «Лос Чес» рассчитан до июня 2020 года.

По слухам, сам Гарай не заинтересован в смене клубной прописки, однако «Валенсия» может расстаться с игроком, если за него предложат запрашиваемую сумму - 18.5 млн фунтов.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 4 гола в 27 поединках Примеры.