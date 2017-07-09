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В «Челси» готовы расстаться с Пашаличем за 10 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Лидс, Селтик, Галатасарай, Лацио, Бетис, Пашалич Марио
Сегодня, 10:43 | Источник: football.london | Редакция: Антон Белюсь
Ряд клубов заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Марио Пашалича.
По слухам, 22-летний хорват не входит в планы главного тренера «синих» Антонио Конте, потому в Лондоне готовы расстаться с игроком. В «Челси» оценивают хавбека в 10 млн евро, однако не исключено, что продадут и за меньшую сумму, так как срок действия контракта футболиста истекает следующим летом.
На Пашалича, который минувший сезон провел в аренде в «Милане», претендуют «Лидс», «Селтик», «Галатасарай», «Лацио» и «Бетис».
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