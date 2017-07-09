В «Челси» готовы расстаться с Пашаличем за 10 млн евро

Ряд клубов заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Марио Пашалича.

По слухам, 22-летний хорват не входит в планы главного тренера «синих» Антонио Конте, потому в Лондоне готовы расстаться с игроком. В «Челси» оценивают хавбека в 10 млн евро, однако не исключено, что продадут и за меньшую сумму, так как срок действия контракта футболиста истекает следующим летом.

На Пашалича, который минувший сезон провел в аренде в «Милане», претендуют «Лидс», «Селтик», «Галатасарай», «Лацио» и «Бетис».