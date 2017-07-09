Рейтинг@Mail.ru

В «Челси» готовы расстаться с Пашаличем за 10 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Лидс, Селтик, Галатасарай, Лацио, Бетис, Пашалич Марио
Сегодня, 10:43 | Источник: football.london | Редакция: Антон Белюсь

Ряд клубов заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Марио Пашалича.

По слухам, 22-летний хорват не входит в планы главного тренера «синих» Антонио Конте, потому в Лондоне готовы расстаться с игроком. В «Челси» оценивают хавбека в 10 млн евро, однако не исключено, что продадут и за меньшую сумму, так как срок действия контракта футболиста истекает следующим летом.

На Пашалича, который минувший сезон провел в аренде в «Милане», претендуют «Лидс», «Селтик», «Галатасарай», «Лацио» и «Бетис».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:51 Слухи Сегодня Рюдигер пройдёт медосмотр перед переходом в «Челси» 1
11:41 Слухи «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Гарая 4
10:14 Слухи СМИ: «„Эвертон“ согласовал со „Суонси“ трансфер Сигурдссона» 3
09:29 Слухи «Астон Вилла» нацелилась на Крауча 2
09:17 Слухи «Фиорентина» претендует на Хесе 0
09:05 Слухи Недельный оклад Руни в «Эвертоне» составит 150 тысяч фунтов 10
08:45 Слухи «Лилль» и ряд китайских клубов поспорят за форварда «Ман Сити» Бони 2
08:10 Слухи «Арсенал» сделает предложение «Интеру» по Брозовичу 3
00:19 Слухи «Челси» готов заплатить за Бальде Кейта 20 млн евро 3
Вчера
23:51 Габриэль Барбоса сообщил, что останется в Европе 0
все материалы по этой теме
Турниры