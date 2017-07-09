Мончи: «Настасич - игрок с интересными характеристиками»

Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал слухи об интересе «волков» к защитнику «Шальке-04» Матие Настасичу, на которого ранее претендовал «Зенит», а также рассказал, что римский клуб не будет искать усиление на позицию вингера в чемпионате Германии:

«Настасич - хороший игрок, у него есть опыт выступлений в Италии, где он играл за „Фиорентину“, он был футболистом „Манчестер Сити“. У него интересные характеристики.

Что касается вингера, то мы не будем покупать его в Бундеслиге, нам нужно искать игрока в других лигах».