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Руни вернулся в «Эвертон» 34

Руни: «Я перешёл в „Эвертон“, так как чувствую, что клуб может быть успешным»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Эвертон, Руни Уэйн
Сегодня, 15:49 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь

Вернувшийся в «Эвертон» Уэйн Руни, рассказал, что подстегнуло его присоединиться именно к «ирискам»:

«Здорово вернуться. Я очень рад, не могу дождаться встречи с одноклубниками, начала тренировочного процесса и матчей. 

Я в восторге от подписаний клуба. „Эвертон“ движется вперед. Этот клуб должен выигрывать трофеи, и мы делаем огромные шаги в этом направлении.

Первая игра на „Гудисон Парк“ будет для меня очень эмоциональной, с нетерпением жду ее. Я возвращаюсь не просто потому, что поддерживаю эту команду, за которую я играл, будучи молодым футболистом, а потому, что чувствую, что клуб может двигаться вперед и быть успешным. И я хочу быть частью этого. Да, на меня будет оказываться давление, но я готов к этому. Верю, что могу помочь команде».

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