Моуриньо: «МЮ будет не хватать опыта, сосредоточенности и решимости Руни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил профессионализм экс-капитана команды Уэйна Руни, перешедшего в «Эвертон»:

«Не секрет, что я давно являюсь поклонником таланта Руни. За время, проведенное в клубе, он показал себя примерным профессионалом. Уэйн навсегда останется в истории „Ман Юнайтед“.

Никогда не бывает просто видеть, когда игрок получает меньше игрового времени, чем он хотел бы, поэтому я не мог стоять у него на пути, когда он попросил вернуться в „Эвертон“. Нам будет не хватать его опыта, сосредоточенности и решимости. Я желаю ему всего наилучшего».