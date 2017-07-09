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Моуриньо: «МЮ будет не хватать опыта, сосредоточенности и решимости Руни»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эвертон, Руни Уэйн, Моуриньо Жозе
Сегодня, 16:12 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил профессионализм экс-капитана команды Уэйна Руни, перешедшего в «Эвертон»:
«Не секрет, что я давно являюсь поклонником таланта Руни. За время, проведенное в клубе, он показал себя примерным профессионалом. Уэйн навсегда останется в истории „Ман Юнайтед“.
Никогда не бывает просто видеть, когда игрок получает меньше игрового времени, чем он хотел бы, поэтому я не мог стоять у него на пути, когда он попросил вернуться в „Эвертон“. Нам будет не хватать его опыта, сосредоточенности и решимости. Я желаю ему всего наилучшего».
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