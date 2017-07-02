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«Тоттенхэм» приобретёт голкипера «Эспаньола»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Эспаньол, Лопес Пау
Сегодня, 13:24 | Источник: football.london | Редакция: Антон Белюсь
«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера «Эспаньола» Пау Лопеса.
Напомним, что 22-летний страж ворот был арендован «шпорами» в прошлом году у испанского клуба, и хотя молодой вратарь так и не сыграл в АПЛ ни одного матча, довольствуясь поединками за молодежную команду, лондонцы намерены выкупить его у «Эспаньола» с прицелом на будущее.
По слухам, клубы уже договорились о трансфере Лопеса за 2.5 млн евро.
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