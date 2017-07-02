«Тоттенхэм» приобретёт голкипера «Эспаньола»

«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера «Эспаньола» Пау Лопеса.

Напомним, что 22-летний страж ворот был арендован «шпорами» в прошлом году у испанского клуба, и хотя молодой вратарь так и не сыграл в АПЛ ни одного матча, довольствуясь поединками за молодежную команду, лондонцы намерены выкупить его у «Эспаньола» с прицелом на будущее.

По слухам, клубы уже договорились о трансфере Лопеса за 2.5 млн евро.