Рейтинг@Mail.ru

«Тоттенхэм» приобретёт голкипера «Эспаньола»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Эспаньол, Лопес Пау
Сегодня, 13:24 | Источник: football.london | Редакция: Антон Белюсь

«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера «Эспаньола» Пау Лопеса.

Напомним, что 22-летний страж ворот был арендован «шпорами» в прошлом году у испанского клуба, и хотя молодой вратарь так и не сыграл в АПЛ ни одного матча, довольствуясь поединками за молодежную команду, лондонцы намерены выкупить его у «Эспаньола» с прицелом на будущее.

По слухам, клубы уже договорились о трансфере Лопеса за 2.5 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:20
ответ пользователю alexov222 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:52
ответ пользователю ст_прапорщик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:14 Слухи «Ман Сити» попытается перехватить Рюдигера у «Челси» 6
12:45 Слухи «Эвертон» готов заплатить «Арсеналу» 20 млн евро за Жиру 5
12:29 Слухи «Порту» сделал предложение Пепе Рейне 2
11:55 Слухи Мунир отказал «Зениту» 79
10:53 Слухи «Рома» претендует на Лукаса Моуру 1
10:46 Слухи «Байер» готов продать Чичарито за 18 млн евро 7
10:29 Слухи Сако интересен «Сток Сити» 2
09:57 Слухи Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с «Арсеналом» 8
09:40 Слухи «Селтик» нацелился на хавбека «Челси» Мусонду 2
08:52 Слухи «Барселона» претендует на Бонуччи 21
все материалы по этой теме
Турниры